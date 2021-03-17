Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин должен ответить за то, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Об этом 17 марта заявил американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

По словам Байдена, он предупреждал президента РФ во время их телефонного разговора о том, что, если будет доказано вмешательство российской стороны в выборы 2020 года в США, на это будет дан ответ.

«Он заплатит цену», — сказал американский лидер, говоря о российском лидере и имея ввиду публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США, где утверждается, что Москва якобы пыталась дискредитировать Байдена и Демпартию во время выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.

Также Байден отметил, что он провел с главой российского государства долгий разговор, так как, по словам американского лидера, он относительно хорошо знает Путина.

«Разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что обвинения разведки Соединённых Штатов в адрес России во вмешательстве в выборы-2020 безосновательны.