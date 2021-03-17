Москва, , 14:34 — REGNUM Школьники и студенты со всей России активно готовятся к Международной акции «Диктант Победы» 2021 года.

«Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» решили помочь учащимся и провели для них Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418». Она посвящена событиям Великой Отечественной войны и включила в себя различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах.

«Пандемия коронавируса заставила нас искать новые форматы исторического просвещения молодежи. Мы как Волонтеры Победы запускали в прошлом году несколько исторических онлайн-игр. Было видно, что они действительно интересны молодежи: с каждой игрой приходило все больше и больше участников. Поэтому «1 418» не стала исключением. К нам зарегистрировалось более 65 000 человек, которые смогли не только вспомнить основные события Великой Отечественной войны, историю своей малой Родины, но и подготовиться к Диктанту Победы этого года», — отметила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Сценарий игры «1418» был составлен совместно со специалистами Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Интересно и то, что игра представляет из себя не просто тест из 20 заданий, каждый вопрос — это отдельная историческая справка, рассказывающая об одной из главных страниц Великой Отечественной войны.

«Здорово, что во время игры ты не просто машинально отвечаешь на типичные задания из школьной программы, а по-настоящему проникаешь в его сюжет. Например, мне запомнился вопрос о панфиловцах. Нам показали только фотографию Ивана Васильевича Панфилова, не назвав его, сказали, что этот генерал погиб в 1941 году и известен благодаря мужеству своих солдат и себя лично. Такие вопросы подталкивают тебя самому узнать больше о подвиге советских героев, не ограничиваясь информацией из учебников», — поделился впечатлениями участник игры из Рязани Михаил Одинокий.

Отметим, мероприятие проводилось при поддержке партии «Единая Россия», Министерства просвещения Российской Федерации, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета, Российского движения школьников, компании «Яндекс» и ФПП «Историческая память».

«1418» — очень интересный и яркий проект «Волонтеров Победы». Его цель — в игровой форме сделать историю Великой Отечественной войны интересной для школьников. Неслучайно «1418» проводится в рамках международной просветительской акции «Диктант Победы», ставшей одним из самых ярких событий последнего времени. Очень рассчитываю, что все участники игры «1418» проведут время с пользой и еще сильнее проникнутся интересом к нашему героическому прошлому», — сказал заместитель Секретаря Генсовета партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Игра прошла в режиме онлайн 17 марта во всех федеральных округах России. Больше всего участников из Приволжского федерального округа — более 16 600 человек. Лидером среди регионов стал Краснодарский край — оттуда принять участие в игре вызвались 4 385 человек.

Все игроки получат подтверждающий участие документ — сертификат, а командам победителей и финалистам в каждом федеральном округе организаторы вручат дипломы и ценные призы от «Яндекс», среди которых умная колонка с голосовым помощником Алисой и подписки на сервисы Яндекс.Плюс.

Результаты игры будут подведены и озвучены в течение недели.