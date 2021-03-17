Москва, 17 марта 2021, 14:34 — REGNUM Школьники и студенты со всей России активно готовятся к Международной акции «Диктант Победы» 2021 года.
«Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» решили помочь учащимся и провели для них Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418». Она посвящена событиям Великой Отечественной войны и включила в себя различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах.
Сценарий игры «1418» был составлен совместно со специалистами Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Интересно и то, что игра представляет из себя не просто тест из 20 заданий, каждый вопрос — это отдельная историческая справка, рассказывающая об одной из главных страниц Великой Отечественной войны.
Отметим, мероприятие проводилось при поддержке партии «Единая Россия», Министерства просвещения Российской Федерации, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета, Российского движения школьников, компании «Яндекс» и ФПП «Историческая память».
Игра прошла в режиме онлайн 17 марта во всех федеральных округах России. Больше всего участников из Приволжского федерального округа — более 16 600 человек. Лидером среди регионов стал Краснодарский край — оттуда принять участие в игре вызвались 4 385 человек.
Все игроки получат подтверждающий участие документ — сертификат, а командам победителей и финалистам в каждом федеральном округе организаторы вручат дипломы и ценные призы от «Яндекс», среди которых умная колонка с голосовым помощником Алисой и подписки на сервисы Яндекс.Плюс.
Результаты игры будут подведены и озвучены в течение недели.