Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:44 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) оштрафовали на 301 тыс. рублей МУП «Водоканал» за сброс сточных вод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Было выявлено, что предприятие сбрасывало сточные воды на территории государственного ландшафтного заказника областного значения «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами». Нарушение обнаружила природоохранная прокуратура в ходе проверки вместе со специалистами из регионального минприроды.

Возбуждено дело об административном правонарушении, суд обязал предприятие выплатить штраф и исправить нарушение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МУП «Водоканал» Екатеринбург заявили, что у предприятия нет денег на организацию сетей для объектов, которые строят к Универсиаде-2023.

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