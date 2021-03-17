Буэнос-Айрес, , 13:53 — REGNUM Аргентина находится в завершающей стадии подготовки к тому, чтобы в скором времени принять новый саммит МЕРКОСУР в год его 30-летия. Об этом пишет Prensa Latina.

Виртуальная встреча пройдет 26 марта. В ходе встречи Аргентина сделает акцент на историческом подписании Асунсьонского договора, который дал жизнь альянсу, основанному в кооперации с Бразилией, Уругваем и Парагваем.

Изначально встреча планировалась в очном режиме, но в связи с распространением пандемии в регионе было решено провести саммит виртуально, в дополнение к встрече министров иностранных дел, бизнес-форуму и форуму по социальному развитию.

Глава МИД Аргентины Фелипе Сола 16 марта провел видеоконференцию со своим бразильским коллегой Эрнесто Араужу, в ходе которого они обсудили повестку дня саммита.

«Мы надеемся, что встреча будет иметь символическое и политическое значение, чтобы продемонстрировать единый МЕРКОСУР, с явным призывом к региональной интеграции, который стремится преодолеть стоящие впереди вызовы и подтвердить связи, построенные за 30 лет общим проектом», — заявил он.

Во время видеоконференции оба министра иностранных дел согласились с тем, что политическая стабильность и экономическое развитие региона в значительной степени зависят от прочной стратегической связи между странами-членами МЕРКОСУР.