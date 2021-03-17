Москва, , 13:29 — REGNUM Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило вызван в Министерство иностранных дел РФ. Об этом 17 марта сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили, что украинскому дипломату «был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине».

Так, вблизи здания посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебным автомобилям российской дипмиссии.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — подчеркивается в сообщении МИД.

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В ведомстве напомнили, что согласно этому документу, принимающая сторона обязана предотвращать «всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства», а также предоставлять «гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента».

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом.