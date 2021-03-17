Соледар, ДНР, , 13:29 — REGNUM Украинские формирования обстреляли из гранатомётов село Сосновское на юге ДНР. Об этом сообщили 17 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В представительстве сообщили, что со стороны подконтрольного ВСУ села Пищевик было сделано 11 выстрелов из гранатомёта.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР более ста единиц боеприпасов.

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