Комсомольск, Ивановская область, , 13:24 — REGNUM Приговор группе организаторов подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотических средств в особо крупных размерах вынес Комсомольский районный суд Ивановской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 марта в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

Перед судом по обвинению в создании нарколаборатории предстали четыре человека. Как установлено судом и следствием, в 2019 году они организовали в одном из частных жилых домов на территории Комсомольского района Ивановской области нарколабораторию, в которой планировали произвести с целью последующего сбыта синтетическое наркотическое средство массой более 5 кг. При проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из тайника, оборудованного злоумышленниками на территории Иваново, было изъято ранее произведенное ими синтетическое наркотическое средство в крупном размере. Уголовное дело было возбуждено и расследовалось следственным отделением УФСБ России по Ивановской области.

Решением суда подсудимые были признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств. Двум жителям города Санкт-Петербурга, 1997 и 1999 годов рождения, назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и семь лет шесть месяцевс отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Жительницу Ярославля, 2000 года рождения, суд приговорил к лишению свободы на срок семь лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.