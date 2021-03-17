Токио, , 12:46 — REGNUM Около северо-восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом 17 марта сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался около побережья префектуры Фукусима. Очаг подземных толчков находился на глубине 60 км, под дном океана.

При этом землетрясение ощутили жители префектур Аомори, Мияги, Иватэ, Фукусима, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,4 потрясло индонезийскую провинцию Малуку.