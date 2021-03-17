Москва, , 12:13 — REGNUM Закрытие Российского фонда фундаментальных исследований, который был надёжным партнёром для небольших региональных научных коллективов и обеспечивал гранты, не создаст угрозы недофинансирования российской науки. Об этом 17 марта заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Конкурс, который по объективным причинам — поскольку идёт реорганизация фондов — был отменён, будет тут же подхвачен Российским научным фондом, появляется целая линейка грантов. Сейчас идут реорганизационные процедуры, буквально в апреле у Российского научного фонда состоится заседание коллегиального совещательного органа наблюдательного совета, где будут приняты юридически значимые решения, и до конца года конкурс будет проведён в том же ровно объёме», — заявил Фальков.

«Финансирование в полном объёме будет сохранено и передано в Российский научный фонд. Это же касается и другой линейки грантов — я имею в виду и международных грантов, и взаимодействия с субъектами РФ», — указал он.