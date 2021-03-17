Москва, , 12:06 — REGNUM Россия спокойно относится к угрозе введения в отношении нее новых санкций со стороны США из-за якобы имевшего места «вмешательства» российской стороны в американские выборы 2020 года. Об этом 17 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя доклад разведки США и информацию об угрозе возможных новых санкций по итогам данной публикации.

«К сожалению, это норма жизни сегодняшнего Вашингтона, мы к этому относимся, ну, как к плохой погоде», — сказал он.

Также Рябков отметил, что выводы данного доклада являются «безосновательными», формулировки в нём размыты, а «преднамеренная неточность» снова используется «как основа для угрозы вполне конкретных, что называется, материальных мер и шагов».

Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что выводы, которые сделаны в данном докладе заранее, «препарируются и преподносятся как подложка под враждебные в отношении России шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) изменил систему безопасности в Европе.