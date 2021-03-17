Стокгольм, , 12:11 — REGNUM Риск потери пособия по болезни сильно различается в различных отделениях Агентства социального страхования Швеции по всей стране. Вопреки тому, что говорят сами представители властей, право на пособие по болезни может определяться местом вашего проживания или администратором, через которого его получают. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Так, в 2019 году в Эстергёталанде в некоторых отделениях, администраторы отозвали пособие по болезни в пяти процентах случаев. В Сконе есть подразделения с семью процентами. В Вестманланде есть два подразделения с долей 14 процентов, а в Емтланде — одно с 19 процентами.

Это означает, подчеркивают журналисты, что, когда в том же самом 2019 году 5 из 100 человек в Эстергёталанде лишаются своего пособия по болезни, тоже самое может случиться с 19 из 100 человек в Емтланде. Все зависит от того, какое отделение принимает решение о назначении пособия.

В самом ведомстве такую зависимость отрицают.