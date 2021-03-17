Москва, , 11:13 — REGNUM Повышение ключевой ставки ЦБ будет способствовать росту инвестиционной привлекательности российского финансового сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

«Повышение ключевой ставки может несколько снизить доступность кредитов для рыночных участников, тем самым снижая потенциал роста ВВП, — сказал он. — Однако приоритетным должен оставаться не столько экономический рост как таковой, сколько устойчивый экономический рост, который может быть обеспечен исключительно путем минимизации кризисогенности в экономической сфере и обеспечения финансовой стабильности».

Как подчеркнул Джагитян, требования к осторожной политике банков пока никто не отменял.

«Относительно благополучное разрешение «коронакризиса» в России обязано в том числе стрессоустойчивости банковской сферы, обеспеченной как за счет мягкой денежно-кредитной политики, так и путем последовательной реализацией Банком России стандартов и рекомендаций Базеля III и Совета по финансовой стабильности в рамках международной реформы финансового регулирования, — сказал Джагитян. — Кроме того, вполне вероятно, что повышение ключевой ставки ЦБ будет способствовать росту инвестиционной привлекательности российского финансового сектора, а это приток средств через каналы прямых и портфельных инвестиций, что также внесет определенный вклад в улучшение делового климата и, соответственно, подстегнет экономический рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Джагитян объяснил, как может в РФ измениться ставка по банковским депозитам.

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