Сочи, Краснодарский край, , 11:01 — REGNUM Крупный пансионат «Олимпийский Дагомыс», расположенный в Сочи, реконструирован в четырёхзвёздочный апарт-отель на 442 номера. Об этом сообщили 17 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Соглашение о реконструкции пансионата 1982 года постройки, расположенного на берегу Чёрного моря, инвестор и администрация Краснодарского края подписали два года назад. На данный момент работы по реконструкции здания завершены, ведется установка оборудования, мебели.

Общий объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд рублей, будет создано 300 новых рабочих мест. Ввести в строй новый отель планируется до конца 2021 года.

Как уточнили в пресс-службе, в 2021 году в Краснодарском крае реализуется 70 крупных инвестпроектов на общую сумму 50 млрд рублей, регион получит более 4,5 тысяч рабочих мест. По итогам 2021 года объем инвестиций в край ожидается в сумме 480 млрд рублей.