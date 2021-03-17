Москва, 17 марта, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Жители России посоветовали бы главе государства вернуть прежний пенсионный возраст, уменьшить налоги и ужесточить наказания за коррупцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Участникам исследования предлагали представить себя на месте советника президента и порекомендовать изменения тех или иных действующих законов. За отмену пенсионной реформы и возвращение прежнего пенсионного возраста высказались 14% опрошенных, за уменьшение налогов и поправки в налоговую систему — ещё 6%.

3% респондентов хотели бы поменять Конституцию РФ и вернуть её прежнюю версию, 2% — отменить мораторий на смертную казнь. Другие изменения предложили бы 53% респондентов, а 63% затруднились с ответом, сообщает РИА Новости.

России не хватает законов, ужесточающих кару за взяточничество, считают 7% опрошенных. Ещё 6% хотели бы ввести законы, направленные на развитие страны, 5% выступили за отмену ЕГЭ, 2% — за принятие закона о домашнем насилии. Другие мнения выразили 36% опрошенных, а 54% не смогли ответить.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 12 марта. В нём участвовали 1600 граждан России старше 18 лет. Респонденты могли назвать не более пяти вариантов ответа. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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