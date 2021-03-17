Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Бывший вице-президент США Эл Гор призвал расширить доступ избирателей к голосованиям, заявив, что регистрация американских граждан на выборы должна осуществляться автоматически, сообщает 15 марта The Hill.

«Это действительно не по-американски», — отметил Гор.

«Это неприкрытая попытка подавить голоса чернокожих, латиноамериканцев и индейцев», — заявил бывший вице-президент.

Гор подчеркнул, что США выигрывают, когда возможность высказать свое мнение получает больше людей с разным опытом и взглядами. Он также выступил против попыток ограничить заочное голосование и другие ограничения.

«Нет никаких сведений о фальсификациях на выборах. Время от времени бывает один или два небольших случая», — указал он. — Мы должны пригласить всех в кабину для голосования и сделать так, чтобы каждый помогал руководить этой нацией».

Республиканцы в различных штатах раскритиковали заочное голосование и выдвинули новые ограничения после заявлений о фальсификации результатов выборов, сделанных бывшим президентом Дональдом Трампом и другими во время президентской гонки 2020 года.

Придерживающийся левых взглядов Центр правосудия Бреннана заявил в феврале, что законодатели в десятках штатов в этом году настаивают на законопроектах, направленных на ограничение голосования.

Со своей стороны Гор подчеркнул, что вместо того, чтобы затруднять голосование, особенно для маргинализированных групп населения, США должны предпринять другие шаги для расширения доступа к голосованию.

«Нам следует проводить голосование по выходным, а не во вторник, в рабочий день», — сказал Гор, запустивший в 2020 году общенациональную кампанию по регистрации избирателей в партнерстве с Фондом действий по климату.