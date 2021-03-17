Сент-Пол, США, , 09:44 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Детройта» шайбы забросили нападающие Райан Хартман, Матс Цуккарелло и защитник Джаред Сперджен.

Российский форвард Кирилл Капризов отдал одну результативную передачу. Теперь всего в активе 25 очков (10 голов + 15 передач) в 27 матчах.

В настоящее время «Миннесота» занимает второе место в Западном дивизионе, на счету команды 37 очков. «Аризона» идёт на шестом месте с 28 очками.

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