Бали, Индонезия, , 08:41 — REGNUM Туристические направления провинции Бали, которые были определены как «зеленые зоны» или «свободные от COVID-19», смогут принимать иностранных туристов с 17 августа 2021 года, сообщает Antara.

Министр туризма Индонезии и губернатор Бали создали три «зеленые зоны» для туристических направлений на Бали. Это курорты Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Эти направления откроют первыми и они станут пилотными.

«Я надеюсь, что открытие трех туристических направлений на Бали оживит экономику и туризм в стране», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Местные власти на Бали пообещали, что в марте 2022 года весь туризм на Бали будет открыт для иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр туризма и креативной экономики Индонезиизаявил, что президент предсказал, что туризм на Бали может возродиться в середине 2021 года.

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