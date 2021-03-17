Будапешт, , 08:29 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Манчестер Сити» голы забили полузащитник Кевин де Брёйне на 12-й минуте и нападающий Илкай Гюндоган на 18-й.

Напомним, в первом матче «Манчестер Сити» также победил со счётом 2:0. Таким образом, английский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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