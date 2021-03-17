Мадрид, , 08:20 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над итальянской «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 3:1.

На 34-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. На 60-й минуте защитник «королевского» клуба Серхио Рамос реализовал пенальти.

На 83-й минуте форвард Луис Мурьель сократил отставание, забив прямым ударом со штрафного. Но уже через две минуты «Реал» снял все вопросы о победителе благодаря голу Марко Асенсио.

Напомним, в первом матче «Реал» победил со счётом 1:0. Таким образом, мадридский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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