Токио, , 07:58 — REGNUM Японское агентство аэрокосмических исследований (Jaxa) 17 марта представило новую двухступенчатую ракету-носитель H-III. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В настоящее время новая ракета-носитель, использующая в качестве топлива жидкий водород, а окислителя — жидкий кислород, установлена на стартовой площадке космодрома Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии. Проводятся работы по её заправке топливом, а также различные проверки.

Отмечается, что первый запуск H-III может состояться уже в течение 2021 финансового года (завершается 31 марта 2022 года).

H-III имеет длину 63 метра и диаметр 5,2 метра. По расчётам она сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту полезный груз массой более четырёх тонн, а на геопереходную орбиту — более 6,5 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в образах, взятых на астероиде Итокава во время первой миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (Jaxa) «Хаябуса» в 2010 году, обнаружены вода и органические вещества.

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