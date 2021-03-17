Москва, , 07:46 — REGNUM Социальная сеть Twitter рискует потерять российских пользователей, если продолжит игнорировать предписания властей России, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 16 марта на своей странице в указанном сервисе.

Так сенатор оценил заявление руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина о возможности блокировки соцсети в стране.

«Твиттер не реагирует на предписания Роскомнадзора. В силу этого российский регулятор объявил о возможной полной блокировке Твиттера на территории РФ. Джек Дорси (основатель Twitter — прим. ИА REGNUM) пытается диктовать нам повестку дня? А он подумал, что может лишиться всякого доступа к информационному пространству России?», — задался вопросом парламентарий.

Пушков полагает, что при отсутствии реакции руководства Twitter социальную сеть может ждать в РФ как временная блокировка, так и полная.

«Наша задача состоит в том, чтобы побудить социальные сети выполнять российские законы, а не блокировать их. Но если руководство социальных сетей не захочет этого делать, то будет задействован механизм блокировки. Как вариант — временный, на один месяц. Другой вариант — полный», — добавил сенатор.

Как сообщило ИА REGNUM, 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России из-за «злостного нарушения требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента».

12 марта начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что его ведомство готово к диалогу с российским представительством компании Twitter, однако представители платформы не отвечают на запросы и требования надзорной службы.

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