Берлин, , 07:20 — REGNUM Власти Германии пытаются не реагировать на давление США по строительству газопровода «Северный поток — 2» и тянут время, чтобы проект был реализован до конца. Об этом 16 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В ФРГ надеются на то, что после достройки объекта отношение американских властей к объекту изменится и оно станет более прагматичным. В публикации отмечается, что стратегия Германия состоит в том, чтобы поставить США «перед фактом», когда газопровод уже будет проложен.

Источники Reuters подчеркивают, что Берлин рассчитывает на желание Вашингтона вести переговоры по проблеме газопровода для поиска совместного решения.

Как сообщило ИА REGNUM, 6 марта координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф заявил, что было бы безответственно не завершить до конца проект Nord Stream 2.

12 марта издание Politico опубликовало статью, в которой говорилось, что администрация США «между молотом и наковальней» из-за ситуации со строительством газопровода. С одной стороны, Белый дом хочет прекратить строительство газопровода, а с другой — планирует наладить отношения с Германией, которой выгодна достройка «Северного потока — 2».

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