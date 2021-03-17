Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена может объявить о введении новых санкций против России и Ирана из-за их предполагаемого вмешательства в прошедшие американские выборы уже на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источники 16 марта сообщает телеканал CNN.

«Администрация Байдена даст ответ и сделает это быстро путём введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», — заявил журналист телеканала. Отмечается, что новые санкции «вероятно, также будут касаться Ирана».

В докладе, который 16 марта опубликовал аппарат директора национальной разведки США, утверждается, что российские власти якобы пытались дискредитировать Байдена и Демократическую партию в ходе избирательной кампании 2020 года. В документе также отмечается, что это является основанием для введения новых санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, шестнадцать стран, включая Иран и Китай, предложили сформировать коалицию для защиты Устава ООН, а также противодействия односторонним санкциям и принуждению.

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