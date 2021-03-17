Москва, , 01:32 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «фейковом референдуме в Крыму» обращено к нему самому, написал 15 марта председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Фейковым был не референдум в Крыму 2014 году — фейковым был и является сам Зеленский, обещавший как кандидат в президенты одно, а делающий совсем другое», — объяснил сенатор.

Подтверждением этого статуса украинского лидера, по мнению Пушкова, является упавший в четыре раза рейтинг поддержки среди населения. «А его «Крымская платформа» обречена на провал», — добавил он.

Напомним, 16 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией Зеленский в очередной раз анонсировал так называемую «стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова». Она предполагает, в частности, создание «Крымской платформы», которая позволит Киеву искать способы «возвращения» полуострова.

Общекрымский референдум, в ходе которого почти 97% участников голосования выступили за воссоединение с Россией, состоялся 16 марта 2014 года. 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

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