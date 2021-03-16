Москва, , 23:17 — REGNUM Объединяющая роль, которую ранее для всех сербов, проживающих на территории Балкан выполнял Белград, постепенно переходит к Баня-Луке. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова во время прошедшего в ИА REGNUM круглого стола на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

"Казалось, что задача Запада в отношении сербов выполнена — они раздроблены и живут сегодня в Сербии, в Боснии и Герцеговине, в Черногории, Хорватии. Казалось, что это сербское единство никогда не сможет возродиться», — сказала Гуськова.

При этом она отметила, что имеет в виду не территориальное объединение, а сохранение культурного и национального наследия сербского народа.

По словам Гуськовой, именно Республика Сербская, которая не желает вступать в НАТО и которая не выражает большого желания вступать в ЕС любой ценой, выступает сегодня в роли центра, который старается объединить всех сербов вокруг сохранения национальных традиций.

«На праздники Республики Сербской в январе каждого года именно Республика Сербская приглашает сербов из многих стран. Я видела там и сербов из Албании, из Болгарии, из Румынии и Венгрии, я не говорю уже о территории бывшей Югославии. Отовсюду», — поделилась своими впечатлениями Елена Гуськова.