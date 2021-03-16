Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Иностранные государства не влияли на процесс проведения выборов в США в 2020 году. Об этом 16 марта сообщает CNN со ссылкой на доклад американского разведсообщества.

«Нет никаких доказательств того, что кто-либо из иностранных игроков повлиял на процесс голосования на выборах 2020 года в США, включая регистрацию и подсчет голосов, и информирование о результатах», — сообщается в докладе.

Отмечается, что такие страны, как Россия и Иран распространяли дезинформацию, пытаясь «подорвать веру граждан в избирательный процесс».

Более того, сообщается, что Россия якобы старалась дискредитировать кандидатуру Джо Байдена и поддержать Дональда Трампа. Однако «систематических кибератак», нацеленных на изменение результатов выборов, из России зафиксировано не было.