Москва, , 22:29 — REGNUM Активист Российского движения школьников вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера YouCrafts.Ru изучает Херсонес при помощи приложения «Херсонес AR» и воссоздает живописную достопримечательность Севастополя в популярной игре. Он приурочил приурочил свою работу к седьмой годовщине возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

Иван Афанасьев — десятиклассник из гимназии № 64 имени В. А. Котельникова города Липецка, увлекается Майкрафтом с 10 лет. Изначально это была просто игра на телефоне, потом перешёл на компьютер и стал практически профессионалом-создателем объектов.

«Я считаю, именно в Херсонесе наиболее удачно сохранились останки времён греческой цивилизации, которую я очень люблю. И, конечно, я считаю, что в России необходимо сохранять историческое наследие древних цивилизаций, — объяснил свой выбор работы школьник

Он считает, что самое интересное в работе — это прилагаемые усилия, чтобы игрокам было удобно и приятно играть.

«А самое сложное, пожалуй, воссоздать всё так, как выглядит в реальности», — добавил десятиклассник.

Напомним, что 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции, Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия», который создавался более 8 месяцев. Презентация прошла на площадке детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков России перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник «Оборона Севастополя» и многие другие. Инициаторами идеи стали сами дети — более 1000 активистов РДШ тестировали сервер и вносили свои предложения по развитию проекта, обсуждали и строили. Благодаря их усилиям, игроки могут играть в виртуальной России, а также возводить там достопримечательности своих городов и регионов.

«Строительство исторических пространств в популярной компьютерной игре Minecraft — это уникальная возможность совершить виртуальную прогулку во времени и прикоснуться к истории нашей великой страны, благодаря современным формам коммуникации. Игровой мир Minecraft увлекает более 200 миллионов человек по всему миру, и участие Херсонеса Таврического в этом проекте — творческий эксперимент, который расширяет наши возможности и позволяет привлечь геймеров — аудиторию, с которой музей до этого не взаимодействовал», — рассказала директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова. — Для специалистов Херсонеса Таврического это шанс познакомить школьников и подростков с историей своей страны в привлекательном формате, показать, что историческая наука может быть современной и увлекательной, а данная игра поможет сделать ее живой и открытой, понятной и занимательной».

Напомним, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление.

Три входят в национальный проект «Образование».