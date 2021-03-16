Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Экс-первая леди США Мишель Обама была крайне удивлена интервью принца Гарри и Меган Маркл, которые подняли тему расизма. Об этом 16 марта сообщает NBC.

Меган Маркл и Гарри затронули личные темы, включая расизм и душевное здоровье.

«Проблемы расизма не новы для меня, так что я не была шокирована услышаны, — сообщила миссис Обама. — Думая о случившемся я вспоминаю в первую очередь о семье и надеюсь, что будут найдены силы, чтобы простить и вновь обрести любовь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.

Они рассказали, что после свадьбы королевская семья оказывала давление на Меган Маркл, чтобы она воздерживалась от публичных выступлений. Также она утверждает, что ее посещали мысли о самоубийстве.

Отдельные проблемы возникли после того, как пара стала ожидать ребенка. Утверждается, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Принц Гарри отметил, что эта ситуация повергла его в шок. Что касается его брата принца Уильяма, то с ним вместе, по словам Гарри, они «прошли через ад».