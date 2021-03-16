Москва, , 21:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен лично, а не в режиме видеосвязи, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил 16 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Ожидаем, что да», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня в пресс-службе советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова сообщили, что форум в 2021 году пройдёт «в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах».

Мероприятие будет проходить со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».