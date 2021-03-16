Москва, , 21:03 — REGNUM Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 16 марта в своём выступлении на телеканале «Крым 24», приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией (празднуется 18 марта).

Сергей Лавров «Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения».

Глава МИД РФ добавил, что российская дипломатия будет и дальше приучать «иностранных партнёров» к мысли, что Крым — часть России, закреплять этот факт в их сознании.

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