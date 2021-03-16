Москва, 16 марта 2021, 21:03 — REGNUM Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 16 марта в своём выступлении на телеканале «Крым 24», приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией (празднуется 18 марта).
Глава МИД РФ добавил, что российская дипломатия будет и дальше приучать «иностранных партнёров» к мысли, что Крым — часть России, закреплять этот факт в их сознании.
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