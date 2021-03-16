Рим, , 20:52 — REGNUM Предложение продлить обучение в школах Италии на 20 дней в июне 2021 года нецелесообразно, заявил во вторник, 16 марта, министр образования Патрицио Бьянки.

Это не поможет нивелировать проблемные сторону дистанционного обучения, отметил министр. Сосредоточиться нужно на том, чтобы во всех регионах школьников как можно быстрее вернули за парты, добавил он.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.