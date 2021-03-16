Москва, , 20:41 — REGNUM Столичный «Спартак», согласно информации портала MLS Transfers, интересуется услугами 20-летнего нападающего «Барнсли» Дэрила Дайка, права на которого принадлежат клубу МЛС «Орландо Сити».

По данным источника, центральным форвардом также интересуются клубы из Англии и Бельгии. Вес нападающего составляет 100 килограммов при росте 188 сантиметров. Трансферная стоимость Дайка оценивается в 5 миллионов евро.

В январе 2021-го он дебютировал в составе национальной сборной США в матче против команды Тринидада и Тобаго.

В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах за британский «Барнсли» и забил в их составе 3 гола.