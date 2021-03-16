Екатеринбург, , 20:34 — REGNUM Концепция организации питания участников и гостей Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге детально прорабатывается по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона 15 марта провёл по этому вопросу совещание с руководством исполнительной дирекции «Универсиада-2023», профильными членами правительства и представителями отрасли.

«Это одно из важных направлений работы по подготовке к проведению Всемирных студенческих игр. От уровня организации и качества питания во многом зависит как общее впечатление об организации Универсиады, уровне нашего гостеприимства, так и результаты, которых могут добиться спортсмены. Конечно, мы должны организовать всё наилучшим образом. Концепция организации питания должна строиться в соответствии с потребностями всех клиентских групп», — сказал губернатор.

Концепция организации питания должна в полной мере отвечать установленным FISU требованиям. Это, прежде всего, безопасность и полноценный контроль качества на всех этапах. Кроме того, необходимо учесть, что в Свердловскую область в дни проведения игр приедут представители самых разных культур и традиций, поэтому нужно предусмотреть возможность соблюдения религиозных и специальных требований к еде.

Ещё одна особенность процесса — это обеспечение бесперебойной поставки блюд в соответствии с режимом питания спортсменов и других участников Универсиады.

Отметим, большой опыт в этом вопросе Екатеринбург и Свердловская область приобрели в ходе подготовки различных международных мероприятий, в том числе — матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам генерального директора исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александра Чернова, при разработке концепции организации питания учитывается, что качественная и вкусная еда должна быть доступна не только для спортсменов и сопровождающих, но и для всех, кто будет задействован в проведении игр: от журналистов до технического персонала.