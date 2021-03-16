Тегеран, 16 марта, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Иран приступил к клиническим испытаниям на людях собственной вакцины от коронавируса «Фахра», сообщает 16 марта телеканал Press TV.

Rosminzdrav.ru Коронавирус. Исследования

Уточняется, что тестирование на животных прошло успешно и показало эффективность препарата.

Вакцина получила свое название в память об убитом иранском учёном Мохсене Фахризаде. Сын погибшего ученого сделал прививку одним из первых.

По словам главы минздрава Ирана, уже началось проектирование фармакологической фабрики для массового выпуска вакцины.

Иран на сегодняшний день импортировал 1,26 млн доз вакцины от коронавируса из России, Китая, Индии и с Кубы. С начала пандемии COVID-19 в стране было выявлено более 1,7 млн случаев заражения, более 61 тыс. из которых завершились смертью пациентов.