Москва, 16 марта 2021, 19:40 — REGNUM Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны» набирает обороты — в оргкомитет поступило более 2,5 тысячи работ, посвященных памяти героев, живших и воевавших за Родину в годы Великой Отечественной войны. Работы принимаются до 31 марта на официальном сайте проекта www.detigeroi.ru. В этом году наряду с традиционными номинациями «Рисунок», «Поэзия» и «Видеоролик» участники от 6 до 17 лет могут представить свое творчество по направлениям «Вокал», «Танец» и «Оригинальный жанр». В состав жюри конкурса вошли 12 представителей культуры, искусства, общественные деятели и музейные работники под председательством Оксаны Федоровой.
В номинации «Вокал» на данный момент представлено около 200 работ — как индивидуальных, так и коллективных. Вместе с Зарой оценивать работы будут заслуженный артист РФ Александр Олешко и председатель жюри Оксана Федорова. Актерское мастерство в номинации «Оригинальный жанр» будут оценивать Регина Мянник, актриса, попечитель фонда Оксаны Федоровой, педагог МГХУ им. Л.М.Лавровского и Вадим Колганов, заслуженный артист РФ, актёр театра и кино, режиссер. На данный момент в номинации представлены более 200 работ из разных уголков России. Это театральные постановки, музыкальные композиции, чтение стихов. Победителей ждут мастер-классы от членов жюри и специальные призы.
Номинация «Рисунок» традиционно самая популярная — больше тысячи рисунков представлены на конкурс. Оценивать рисунки будут Александр Школьник, директор Музея Победы на Поклонной горе, Александр Саушин, член Союза художников СССР, лауреат премии ТЭФИ, Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва АО Почты России коллегиально с другими членами Жюри. 10 работ победителей в этой номинации станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом и представлены на церемонии награждения победителей.
В 2021 году впервые за годы существования конкурса в состав жюри вошел космонавт. Это Александр Лавейкин, советский космонавт, Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР №61, заместитель директора Музея космонавтики. Это особенно знаменательно в связи с 60-летием первого полета человека в космос. Как отметил Лавейкин, «в этом юбилейном для космонавтики году Музей космонавтики приглашает участников конкурса «Мои герои большой войны» открыть для себя истории великих людей — первопроходцев космоса, которые воевали и росли в годы Великой Отечественной войны: Юрий Гагарин, Константин Феоктистов, Георгий Береговой, Георгий Добровольский и многие другие». Для работ, посвященных космонавтам, подготовлены спецпризы от Музея космонавтики.
В номинации «Танец» мастерство участников будет оценивать Инна Гинкевич, заслуженная артистка РФ, балерина, главный̆ хореограф Москомспорта и Айдар Ахметов, народный артист Республики Татарстан, директор КМТИ им. Г.П. Вишневской и МГХУ им. Л. М. Лавровского. Уже сейчас на эту номинацию получено около 300 заявок как сольных, так и коллективных выступлений.
Работы юных поэтов в номинации «Поэзия» прочтут и оценят директор Российской государственной детской библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, член Совета при ирезиденте РФ по русскому языку Мария Веденяпина и исполнительный директор ассоциации «Растим читателя», член Международного совета по детской книге (IBBY) Анжела Лебедева.
Члены жюри отмечают, что стихи, которые пишут дети, всегда отличаются особой искренностью. На церемонии награждения победители сами прочтут свои произведения. Победители в номинации «Видеоролик» будут определены коллегиально. Члены жюри оценят и сюжетную линию, и мастерство постановщиков, операторов, актеров. До окончания приема работ еще много времени, но уже получено более двух тысяч заявок. Работы поступают из всех регионов России. Активны не только жители городов, но и маленьких поселков. Это радует, ведь готовясь к конкурсу, дети изучают историю страны, своего народа, своей семьи.
Справка. Благотворительный фонд создан в 2009 году известной телеведущей, мисс Вселенная Оксаной Федоровой в целях создания и продвижение культурно — просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы фонда: «Культура и просвещение», «Будь в форме», «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений. http://fedorovafond.ru
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