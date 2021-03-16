Москва, , 19:40 — REGNUM Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны» набирает обороты — в оргкомитет поступило более 2,5 тысячи работ, посвященных памяти героев, живших и воевавших за Родину в годы Великой Отечественной войны. Работы принимаются до 31 марта на официальном сайте проекта www.detigeroi.ru. В этом году наряду с традиционными номинациями «Рисунок», «Поэзия» и «Видеоролик» участники от 6 до 17 лет могут представить свое творчество по направлениям «Вокал», «Танец» и «Оригинальный жанр». В состав жюри конкурса вошли 12 представителей культуры, искусства, общественные деятели и музейные работники под председательством Оксаны Федоровой.

«Сменяются поколения, но неизменной остаётся наша память о героях, оставшихся на полях сражений за Отечество, — заявил почетный член жюри — генерал армии, член центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев. — Эту память нельзя вытравить из народа ничем! Сохранить ее, передавая вослед идущим, — святой долг современников. Память нетленна. Она — как жизненная опора и факел, освещающий наш дальнейший путь, и мы искренне желаем всем участникам успехов!».

В номинации «Вокал» творческие работы будет оценивать певица, заслуженная артистка РФ Зара. «У памяти нет границ, мы все связаны большой любовью к нашей Родине, к нашим героям, дорогим ветеранам. Великая Отечественная война коснулась и моей семьи, — отметила она. — У моего прапрадедушки Каймаза Мгояна, прожившего долгую жизнь, война забрала троих сыновей. Потеряв своих детей, он воспитывал оставшихся без отца сыновей старшего сына — Бимбаша (мой родной дедушка) и Мураза. В моем репертуаре много песен о войне и я всегда исполняю их с особым чувством, посвящая не только своим погибшим родственникам, но всем ветеранам, отдавшим жизнь Победе. И меня радует тот факт, что сегодня школьники, участники Всероссийского творческого конкурса «Мои герои большой войны» не забывают о тех великих подвигах, рассказывают о своих прадедах и тоже посвящают им песни. Я обязательно прослушаю все работы, присланные в номинации «Вокал», самые лучшие из них станут победителями. Но призываю всех ребят к тому, что главное в любом конкурсе — это не победа, а участие. Ведь мы все вместе делаем самое нужно и важное дело: сохраняем историю. Наши герои никогда не будут забыты, пока помним мы».

В номинации «Вокал» на данный момент представлено около 200 работ — как индивидуальных, так и коллективных. Вместе с Зарой оценивать работы будут заслуженный артист РФ Александр Олешко и председатель жюри Оксана Федорова. Актерское мастерство в номинации «Оригинальный жанр» будут оценивать Регина Мянник, актриса, попечитель фонда Оксаны Федоровой, педагог МГХУ им. Л.М.Лавровского и Вадим Колганов, заслуженный артист РФ, актёр театра и кино, режиссер. На данный момент в номинации представлены более 200 работ из разных уголков России. Это театральные постановки, музыкальные композиции, чтение стихов. Победителей ждут мастер-классы от членов жюри и специальные призы.

«Дети — это те, кто примет у нас страну. Они либо вырастут и будут продолжать наши дела, либо, если мы забудем про потомков, — они забудут про страну, — считает — Вадим Колганов. — Детям нужны герои, им надо брать с кого-то пример. Именно поэтому здесь нужно прилагать максимум усилий и воспитывать их на правильных примерах. Благодаря участию в конкурсе «Мои герои большой войны», дети ещё больше узнают про историю своей страны, про свои корни и лично примут участие в увековечивании подвигов наших солдат. Кроме того, это прекрасная возможность нащупать в себе задатки актерского мастерства. И мы, члены жюри, непременно их поддержим».

Номинация «Рисунок» традиционно самая популярная — больше тысячи рисунков представлены на конкурс. Оценивать рисунки будут Александр Школьник, директор Музея Победы на Поклонной горе, Александр Саушин, член Союза художников СССР, лауреат премии ТЭФИ, Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва АО Почты России коллегиально с другими членами Жюри. 10 работ победителей в этой номинации станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом и представлены на церемонии награждения победителей.

«Все рисунки, которые присылают на конкурс юные художники, талантливы, трогательны, интересны по замыслу. Перед жюри стоит непростая задача, ведь заявок, достойных стать лучшими, очень много, и не все участники, к сожалению, станут лауреатами. Поэтому на сайте Музея Победы мы создадим виртуальную выставку, в которой разместим лучшие произведения молодых талантов. Творческие достижения школьников увидят интернет-пользователи из разных регионов нашей страны, кроме того, они смогут проголосовать за понравившиеся работы. Рисункам, набравшим наибольшее число голосов, будут вручены призы зрительских симпатий», — отметил директор Музея Победы, заместитель руководителя Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В 2021 году впервые за годы существования конкурса в состав жюри вошел космонавт. Это Александр Лавейкин, советский космонавт, Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР №61, заместитель директора Музея космонавтики. Это особенно знаменательно в связи с 60-летием первого полета человека в космос. Как отметил Лавейкин, «в этом юбилейном для космонавтики году Музей космонавтики приглашает участников конкурса «Мои герои большой войны» открыть для себя истории великих людей — первопроходцев космоса, которые воевали и росли в годы Великой Отечественной войны: Юрий Гагарин, Константин Феоктистов, Георгий Береговой, Георгий Добровольский и многие другие». Для работ, посвященных космонавтам, подготовлены спецпризы от Музея космонавтики.

В номинации «Танец» мастерство участников будет оценивать Инна Гинкевич, заслуженная артистка РФ, балерина, главный̆ хореограф Москомспорта и Айдар Ахметов, народный артист Республики Татарстан, директор КМТИ им. Г.П. Вишневской и МГХУ им. Л. М. Лавровского. Уже сейчас на эту номинацию получено около 300 заявок как сольных, так и коллективных выступлений.

Работы юных поэтов в номинации «Поэзия» прочтут и оценят директор Российской государственной детской библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, член Совета при ирезиденте РФ по русскому языку Мария Веденяпина и исполнительный директор ассоциации «Растим читателя», член Международного совета по детской книге (IBBY) Анжела Лебедева.

«Стихи и прозу о Великой Отечественной войне создавали многие писатели, в том числе и детские, внеся таким образом свой творческий вклад в Победу и увековечивание подвига нашего народа. Поэтическая номинация конкурса «Мои герои большой войны», безусловно, способствует творческому развитию и патриотическому воспитанию нынешнего подрастающего поколения, сохранению памяти не только об известных героях, но и о рядовых участниках войны, своих родственниках» — отметила директор РГДБ Мария Веденяпина.

Члены жюри отмечают, что стихи, которые пишут дети, всегда отличаются особой искренностью. На церемонии награждения победители сами прочтут свои произведения. Победители в номинации «Видеоролик» будут определены коллегиально. Члены жюри оценят и сюжетную линию, и мастерство постановщиков, операторов, актеров. До окончания приема работ еще много времени, но уже получено более двух тысяч заявок. Работы поступают из всех регионов России. Активны не только жители городов, но и маленьких поселков. Это радует, ведь готовясь к конкурсу, дети изучают историю страны, своего народа, своей семьи.

Справка. Благотворительный фонд создан в 2009 году известной телеведущей, мисс Вселенная Оксаной Федоровой в целях создания и продвижение культурно — просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы фонда: «Культура и просвещение», «Будь в форме», «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений. http://fedorovafond.ru

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