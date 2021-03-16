Симферополь, , 19:21 — REGNUM Десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ проводят военные учения на полигоне «Опук» в Крыму, сообщает 16 марта департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Личный состав и техника двух полков переброшена в Крым с территории Ставрополья и Краснодарского края.

«В рамках первого этапа масштабного командно-штабного учения осуществлена перевозка личного состава и техники комбинированным способом (кораблями и самолетами) из Ставропольского и Краснодарского краев на полуостров Крым. В рамках командно-штабного учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского соединения ВДВ, десантники приступили к планированию боевых действий», — указано в сообщении Минобороны.

Военные учения продлятся до 19 марта.

Всего в маневрах задействовано свыше двух тыс. военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, а также самолеты и вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.

Уточняется, что на первом этапе учений было отработано обеспечение бесперебойного управления войсками в условиях радиоэлектронной борьбы.

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