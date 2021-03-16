Орел, , 17:22 — REGNUM Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении заместителя главы администрации Залегощенского района Орловской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 16 марта старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Ранее прокуратура установила, что в апреле 2019 года администрация района заключила муниципальный контракт с ЗАО ДПМК «Залегощенская» на ремонт автомобильной дороги общего пользования.

Часть работ в рамках контракта подрядчик не выполнил, однако замглавы администрации района подписал документы о выполнении работ в полном объеме на общую сумму более 3 млн рублей.

По результатам проверки следственные органы региона приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Отметим, что ранее в отношении директора компании-подрядчика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.