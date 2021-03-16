Анкара, , 17:13 — REGNUM Заседание шестого Конституционного комитета Сирии пройдёт в Турции до 12 апреля 2021 г., заявил 16 марта турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передаёт NTV.

ИА REGNUM)». Чавушоглу «Мы хотим, чтобы шестая сессия Конституционного комитета состоялась до начала Рамадана (до 12 апреля — прим.)».

Напомним, ситуация в Сирии обсуждается на ряде международных площадок: это и женевский, и астанинский форматы.

Конституционный комитет Сирии был создан по итогам Конгресса сирийского национального диалога (Сочи, январь 2018 г.), он работает над созданием новой конституции Сирии.

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