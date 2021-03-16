Анкара, 16 марта 2021, 17:13 — REGNUM Заседание шестого Конституционного комитета Сирии пройдёт в Турции до 12 апреля 2021 г., заявил 16 марта турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передаёт NTV.
Напомним, ситуация в Сирии обсуждается на ряде международных площадок: это и женевский, и астанинский форматы.
Конституционный комитет Сирии был создан по итогам Конгресса сирийского национального диалога (Сочи, январь 2018 г.), он работает над созданием новой конституции Сирии.
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