Симферополь, 16 марта, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Информацию о конфликте с участием заместителя председателя правительства Республики Крым Евгения Кабанова на борту самолёта компании «Аэрофлот» проверяют сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил журналистам 16 марта глава Крыма Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Аэропорт Симферополя

«Правоохранительные органы разберутся: если будет административная ответственность — скажут», — отметил Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымский общественник Александр Талипов на своей странице в соцсети опубликовал копию письма на бланке «Аэрофлота» за подписью одного из руководителей компании в адрес полпреда президента России в Южном федеральном округе, в котором сообщалось о том, что заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов, следовавший 23 февраля рейсом из Москвы в Симферополь, игнорировал требование надеть маску, а также нецензурно высказался в адрес бортпроводников. Также сообщалось, что Кабанова в аэропорту Симферополя передали сотрудникам полиции.