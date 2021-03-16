Калачевский район, Волгоградская область, , 16:19 — REGNUM Ландшафтный пожар ликвидировали 16 марта спасатели в Калачевском районе Волгоградской области. Сухая трава горела рядом с железнодорожной веткой, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило диспетчерам около 14:00. Огонь распространялся на заболоченной местности недалеко от населённого пункта Волгодонской. Тушение осложнялось порывистым ветром, локализовать возгорание удалось к 15:00, угрозы населению нет. Недалеко от очага пожара проходит железнодорожная ветка. По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, поезда движутся в штатном режиме.

Площадь возгорания составила несколько сот квадратных метров.