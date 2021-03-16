Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Тбилисский городской суд 16 марта признал Виссариона Жванию, который является сыном покойного экс-премьер-министра Грузии Зураба Жвании, виновным в причинении тяжкого вреда здоровью Левану Топадзе, внуку экс-депутата парламента страны Гоги Топадзе. Об этом сообщает телеканал Formula News.

По данным журналистов, Жванию приговорили с трём годам тюремного заключения. Из них полтора года он должен провести в местах лишения свободы, а оставшийся срок — условно.

Мотив нападения Жвании на Топадзе следствием не установлен. По версии деда потерпевшего, конфликт мог возникнуть из-за девушки.

Как установил суд, Жвания в ходе драки нанёс Топадзе несколько ударов холодным оружием. Топадзе спасли от смерти врачи в ходе экстренной операции. Сам Жвания тоже пострадал.

Стоит отметить, что изначально Жванию обвиняли в покушении на убийство. Он был задержан в августе 2020 года.