Лондон, , 15:43 — REGNUM Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, который рассчитан до 2030 года, представит 16 марта премьер-министр страны Борис Джонсон. Об этом сообщает канцелярии главы британского правительства.

Отмечается, что в данном документе, который готовился в течение всего прошлого года, будет представлен полный анализ вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании за последние десять лет.

«В этом 100-страничном документе совместно рассматриваются вопросы национальной безопасности, внешней политики и подхода Великобритании к мировой экономике, излагается концепция развития до 2030 года и то, как Великобритания будет использовать для её реализации весь спектр возможностей нашей международной политики», — говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра.

При этом ожидать «прорывов» по содержанию данного документа вряд ли приходится, так как в нем, без сомнения, приоритет будет отдан укреплению трансатлантической «дружбы» Британии с США, которая теперь имеет все шансы распространиться сегодня и Индо-Тихоокеанский регион, тем более, что такая цель Вашингтоном уже поставлена.

Также, как ожидается, что касается России, то она также будет в докладе Джонсона традиционно объявлена «враждебным государством» для Великобритании, о чем ещё 14 марта сообщала газета The Sunday Times, в то же время Китай будет назван только «основным коммерческим конкурентом».

При этом, по данным газеты, заявления о России, как о «крупнейшей угрозе со стороны иностранного государства», будут основаны на якобы имеющих место частых вторжениях России в воздушное и морское пространства Великобритании, а также «отравление» в марте 2018 года в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Лондоне традиционно обвиняют в этом Москву, несмотря на то, что власти РФ последовательно отвергают данные обвинения.

Из всего этого следует, что удивляться выводам представляемого сегодня Джонсоном документа ждать не стоит, так же как и не нужно от него ждать чего-то неожиданного или прорывного. Всё будет как всегда, считают политологи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Великобритании планируют увеличить количество термоядерных зарядов для ракет подводных лодок королевства со 180 до 260.