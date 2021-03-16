Калуга, 16 марта, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на рабочей планёрке в горуправе 15 марта пожаловался, что город стал непригодным для жизни из-за проблем с гололёдом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Улицы Калуги после снегопада.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит — трансляция»

Плюсовая температура воздуха превратила скопившийся на газонах снег в талую воду, которая скапливается на тротуарах. Воду на тротуары подливают и водосточные трубы, которые выведенные на пешеходные зоны.

«Город практически стал непригоден для жизни, опасно перемещаться. Поэтому, обращаясь к калужанам — будьте предельно внимательны при перемещении по тротуарам», — сказал Дмитрий Денисов.

В качестве примера городской голова рассказал о прогулке со своей собакой.

«Вот я сегодня с утра вышел с собакой гулять. Ноги можно было не переставлять. Даже меня, человека достаточно плотного телосложения, собака перемещала по льду. Понятно, что пескосоляную смесь, которая была на каких-то участках тротуара, смыло водой. Ручьи текут» — сокрушался градоначальник.