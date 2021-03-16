Вашингтон, , 13:42 — REGNUM С приходом в Белый дом Джо Байдена США могут переключиться с Украины на более выгодный с точки зрения финансовых вливаний и геополитических интересов постсоветский регион — Казахстан. К такому выводу приходят аналитики Института РУССТРАТ.

В поддержку этой версии приводится ряд аргументов. В числе прочего отмечается, что нынешний президент США уже «позвонил 30 лидерам, в том числе Путину (одному из первых, кстати)». Однако среди этих «счастливчиков» не оказалось главы Украины Владимира Зеленского. При этом 12 марта 2021 года Байден поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-летием независимости страны, отправив казахстанскому коллеге телеграмму.

Авторы публикации приходят к выводу о том, что что США устали от непредсказуемости и неуправляемости Украины. А также больше не могут тратить большие суммы на финансирование дестабилизации двух или более «постсоветских регионов». Поэтому логично, что Украина стала не рентабельным проектом для США и Вашингтон вполне может переключиться на Казахстан.

«Украину, по всем признакам, сливают, причём явно и не скрывая главной цели, которая, собственно, не скрывалась с самого начала: втянуть, наконец, Россию в войну до «последнего украинца», а самим наблюдать со стороны, размахивая санкционной дубиной и постепенно раскачивая другой значимый постсоветский регион, где далеко не всё зависит от позиции России, но и, в значительной степени, от здравомыслия местных элит», — говорится в публикации Института РУССТРАТ.