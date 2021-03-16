Люблин, Польша, , 13:30 — REGNUM Город Люблин, находящийся на востоке Польши, в 2023 году станет молодежной столицей Европы. Такое решение 15 марта приняли на Европейском форуме молодежи — независимой платформе, объединяющей более 100 молодежных советов и действующей при Совете Европы. Об этом 16 марта передает Polskie Radio.

Директор Центра международного сотрудничества Люблинской городской администрации Кшиштоф Становский отмечает, что статус молодежной столицы является для города большой возможностью «заявить о себе».

«В Люблине будет много спортивных и культурных событий. О нас будут говорить европейские лидеры. И это — большая возможность сформировать в Европе хорошее мнение как о нашем городе, так и о Польше в целом. Показать, что у нас открытый город и открытая страна для инициатив, молодежи и сотрудничества», — заявил он.

Помимо Люблина, на статус молодежной столицы Европы в 2023 году также претендовали румынский Бая-Маре, турецкий Измир, российская Казань, украинский Львов и польская Познань.