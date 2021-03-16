Москва, 16 марта, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о просветительской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Большой брат

Закон вступит в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

«Если вы будете вступать против, у меня сразу будет вопрос: на кого вы работаете?» — отметил в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по образованию и науки Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Закон закрепляет понятие «просветительская деятельность», дается определение. Запрещается использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Документ обязывает вузы получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс и непонимание в научном сообществе.

«Научное сообщество является категорическим противником закона… К сожалению, в законе прописана норма, что любое научное учреждение, которое хочет установить контакты за рубежом, может это делать только по согласованию с министерством. Вы знаете, как работает наша бюрократия. Можно ставить крест на любом научном, образовательном сотрудничестве», — сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.