Саратов, , 13:04 — REGNUM В Саратове по многочисленным просьбам горожан внесены изменения в два межмуниципальных маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения.

По информации пресс-службы минтранспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, на межмуниципальном маршруте регулярных перевозок пригородного сообщения № 491 «Саратов (Ж/д вокзал) — Светлый» устанавливается новый остановочный пункт «Ильиновка (Дачи)». На сезонном маршруте регулярных перевозок пригородного сообщения № 389 «Саратов (Стадион Волга) — с. Константиновка» появится остановка «Теплица». Ориентировочно, движение автобусов по данному маршруту возобновится во второй декаде апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в феврале на шести маршрутах общественного транспорта в Саратове изменилась схема движения.

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