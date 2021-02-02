Саратов, , 11:28 — REGNUM На шести маршрутах общественного транспорта в Саратове изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно новым изменениям, ранее курсировавший между площадью Ленина и поселком Солнечный-2 автобус №30 теперь будет следовать до 11-го микрорайона по улицам Лисина, Еремина, Кузнецова и по проспекту Героев Отечества. Также конечной остановкой автобуса №77, ранее ходившего по маршруту «6-й микрорайон — рынок «На Топольчанской», станет 11-й микрорайон Кировского района. На автобусном маршруте №80 конечная остановка переносится к гипермаркету «Магнит» на улице Блинова вместо маршрута «Площадь Ленина — улица Овражная». Автобус №90 теперь завершит движение у городской поликлиники №4. Автобус №31 будет ходить по улице Менякина. На старую схему движения по улицам Техническая, Высокая, Жуквоского и Аэропорт возвращается автобус №89.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2020 года в Саратовской области транспортная отрасль оказалась в числе тех, кто пострадал во время пандемии коронавируса. Так, за 11 месяцев автомобильным транспортом было перевезено меньше пассажиров, чем за это же время в 2019 году, — более 131,5 млн человек.

Читайте также: Транспортная отрасль Саратовской области существенно пострадала от пандемии