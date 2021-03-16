Москва, , 12:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от повторения трагедии, когда одна часть граждан РФ осталась в одном государстве, другая часть осталась в России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Давайте мы вспомним, что было у нас семь лет назад. Разделенный народ воссоединился. Семь лет назад состоялся референдум о воссоединении Крыма, Севастополя с Россией. Мы должны это помнить и об этом говорить своим детям, внукам. Трагедия, которая произошла с гражданами нашей страны, когда одна часть осталась в одном государстве, другая часть осталась в России, больше не должна повториться. И политики должны думать, когда принимают такие решения», — сказал Володин.

Он напомнил, в какой ситуации это все происходило.

«На Украине произошел госпереворот, власть была фактически захвачена антиконституционным путем и жители Севастополя, Крыма сделали свой выбор», — отметил спикер Госдумы.

«Уважаемые коллеги, мы на протяжении тех лет, которые прошли, видим, насколько динамично развивается и Севастополь, и Крым, став частью, как и раньше, нашей страны России», — добавил Володин.