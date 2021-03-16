Джакарта, 16 марта 2021, 11:52 — REGNUM Торговый представитель Российской Федерации в Индонезии Сергей Россомахов встретился с губернатором индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара в Матараме, сообщает Gatra.
Встреча была направлена на изучение инвестиционных возможностей и потенциала индонезийской провинции.
«Провинция готова содействовать желанию России налаживать сотрудничество и инвестиционные возможности. Региональное правительство готово сделать все возможное, чтобы помочь российскому правительству инвестировать в Западную Нуса-Тенггару», — заявил губернатор провинции Зулькифлиманшах.
Сергей Россомахов пояснил, что Западная Нуса-Тенггара как развивающийся регион видит много возможностей для сотрудничества.
Перспективными для сотрудничества считаются такие отрасли как инфраструктура и энергетика.
Правительство Российской Федерации также готово содействовать развитию туризма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты заявил, что памятник Юрию Гагарину в парке Матарам символизирует близость индонезийских граждан к России.
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